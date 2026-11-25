24 ноября в Шымкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию народного детского хореографического ансамбля "Айголек", сообщает Zakon.kz.

Праздник прошел в рамках празднования 35-летия Независимости Республики Казахстан и объединил несколько поколений воспитанников коллектива, педагогов и почетных гостей.

В мероприятии принял участие заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек. В своем поздравительном выступлении он отметил значительный вклад ансамбля в развитие национального танцевального искусства, воспитание творческих способностей подрастающего поколения и популяризацию казахской культуры на международном уровне. Он также выразил благодарность педагогам и пожелал коллективу дальнейших творческих успехов.

История ансамбля началась в 1946 году. За восемь десятилетий "Айголек" воспитал более 200 талантливых детей, многие из которых связали свою жизнь с искусством. Сегодня в составе коллектива занимаются около 200 юных артистов в возрасте от пяти до 16 лет.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

За годы существования ансамбль неоднократно представлял казахское танцевальное искусство на международных конкурсах и фестивалях. Его выступления проходили в Узбекистане, России, Украине, на Кубе, в Турции, Болгарии, Испании, Венгрии, Чехии, Франции, Италии, Дании, Ирландии, Великобритании, Польше, Германии, Австрии, Финляндии, Беларуси, Черногории и Литве. Особый вклад в становление и развитие коллектива внесла Анна Львовна Цандекова.

Одним из самых трогательных моментов юбилейного вечера стало возвращение выпускников ансамбля на сцену. Как рассказала художественный руководитель "Айголека" Райхан Каланова, для зрителей подготовили особый сюрприз: в завершение концерта выпускники разных поколений исполнили один из танцев, который разучивали еще в детстве.

"В конце концерта они тоже выйдут на сцену и исполнят всего один номер – тот самый танец, который разучивали в детстве. Он у них словно в крови и памяти. Даже если разбудить их среди ночи, они смогут его станцевать. Я очень рада, что так много выпускников приехали разделить с нами этот праздник. Думаю, что прожила свою жизнь не зря, ведь после меня остался след, который продолжает жить", – поделилась Райхан Каланова.

Художественный руководитель также отметила, что коллектив на протяжении многих лет получал поддержку государства. Ансамбль являлся государственным коллективом и работал на базе Дворца школьников при поддержке акимата города Шымкента, управления образования и администрации учреждения.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По словам Райхан Калановой, благодаря этой поддержке коллектив имел возможность развиваться, участвовать в международных мероприятиях и обновлять сценические костюмы. В частности, в 2026 году ансамбль побывал в Испании, а также получил финансирование на приобретение костюмов.

"Нам помогают, нас любят и всегда поддерживают. Я считаю, что нам очень повезло. Думаю, что мы – один из тех коллективов, которые действительно чувствуют поддержку государства. И дети, и я счастливы", – отметила художественный руководитель.

В рамках юбилейного мероприятия также прозвучали слова благодарности нынешним художественным руководителям и педагогам, которые внесли значительный вклад в развитие ансамбля: Райхан Калановой, Айгерим Садыковой, Елене Голобоковой, Исламу Купяшарову, Айткул Есимхановой, Жанат Керимбековой, Айман Исатаевой, Акнур Бердиевой, Сарсенкул Айтовой, Гульнар Канатбаевой, Александру Чеботникову и Наталье Шакировой.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Среди почетных гостей мероприятия также присутствовали заслуженная актриса кино и театра Казахстана, народная артистка Казахстана Меруерт Отекешова, заслуженный деятель Республики Казахстан Гани Кулжанов, профессор Европейской академии естественных наук Азамат Желтыргузов, директор Национального комитета "Дельфийские игры" Куралай Туспекова и другие представители сферы культуры и искусства.