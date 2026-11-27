26 ноября на сцене "Астана Опера" с большим успехом состоялась мировая премьера национального балета "Томирис" на музыку Заслуженного деятеля Казахстана композитора Хамита Шангалиева в постановке солиста театра и талантливого хореографа Султанбека Гумара.

Зрители долго не отпускали артистов, устроив им горячую овацию. Премьера, прошедшая при поддержке Министерства культуры и информации РК, была приурочена к 35-летию Независимости.

За почти девяносто лет казахский балет прошел путь от первой национальной постановки конца 1930-х до профессиональной хореографии, расширения художественного диапазона, синтеза национальной классики с мировой хореографией и накопления золотого фонда спектаклей на основе кюев и национальной музыки. Казахстанские хореографы неустанно совершенствовали национальное балетное искусство. В XXI веке славный путь, проложенный старшим поколением, продолжается в преемственности и с новым современным ритмом.

Национальный балет "Томирис", представленный зрителям на сцене "Астана Опера", стал закономерным плодом исканий Султанбека Гумара. Можно заметить, что талантливый хореограф, продолжая традиции, заложенные прежними мастерами, нашел собственный неповторимый почерк и современный хореографический язык.

Фото: пресс-служба Астана Опера

Султанбек Гумар как солист и хореограф рос и совершенствовался в стенах "Астана Опера" под началом художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратовой. Свой первый шаг в театре в качестве постановщика он сделал в 2024 году с композицией "Рух" на музыку ансамбля "ХасСак". Особо отметим, что в прошлом году эта хореографическая постановка была успешно представлена на исторической сцене Большого театра в Москве. Поставив композиции "Той бастар", "Аралым", "Кемел адам", "Ансау" на музыку этого ансамбля, "Mankurt" на музыку А. Райымкуловой, "Әлем" на музыку Х. Шангалиева, Султанбек Гумар постепенно перешел от малых форм к масштабным постановкам. Его первым одноактным спектаклем стал балет "Четыре истины – одна вечность" на музыку Х. Шангалиева.

Фото: пресс-служба Астана Опера

За свою творческую карьеру Султанбек Гумар удостоен многих престижных международных наград. Он стал лауреатом межгосударственной премии "Содружество дебютов", завоевал приз "Лучшая хореография" на Первом международном конкурсе артистов балета в Ляонине (Китай), а в Астане – национальную премию критиков "CRITICS AWARDS VII" в номинации "Новое имя" за авторский проект в области современной хореографии. Также на фестивале "Молодой хореограф" в Санкт-Петербурге легендарный балетмейстер и организатор Борис Эйфман, высоко оценив авторскую миниатюру нашего соотечественника "Mankurt", сказал: "Казахи, молодцы!" – и выразил добрые пожелания.

До сих пор к личности Томирис неоднократно стремились по-своему подойти художники, кинематографисты и оперные режиссеры. А на языке балетного искусства к этой теме первым обратился Султанбек Гумар. Передать исторические события VI века до нашей эры через хореографию – дело непростое. Однако С. Гумар ответственно выполнил поставленную задачу и сумел перевести суровый дух древней эпохи на художественный язык современного балета.

Сюжет спектакля не уходит от исторических событий. Постановка, созданная по либретто Заслуженного деятеля Казахстана известного драматурга Ермека Аманшаева, переносит зрителя в казахскую степь VI века до нашей эры. В центре событий – судьбы царицы массагетов Томирис, ее сына Спаргаписа и предводительницы амазонок Арнавы. После вторжения войска Кира мирная жизнь массагетов нарушается. Чтобы защитить родную землю, Томирис отправляет в поход во главе войска сына, а сама лицом к лицу сталкивается с тяжелыми испытаниями.

Фото: пресс-служба Астана Опера

Динамичная хореография ни на миг не отпускала внимание зрителей на протяжении всего спектакля. Свободное владение мечом воинов в мужском танце создавало на сцене подлинный дух битвы. Женский состав труппы тоже не уступал: они мастерски явили через пластику танца гордые образы героических красавиц сакской эпохи. Постановщик с удивительным драматизмом сумел передать в хореографии борьбу между твердостью великой царицы, правившей страной, и нежностью матери, оплакивающей родное дитя.

Особую роль в погружении зрителя в атмосферу той эпохи сыграли оформление сцены и костюмы. Величественная ставка Томирис в виде юрты, лавка восточного торговца, мастерская кузнеца, курганы и другие декорации, созданные по эскизам известного японского сценографа Йоко Сеямы, перенесли нас в атмосферу сакской степи. А костюмы талантливого дизайнера Дариги Тайшиковой еще больше подчеркнули индивидуальную сущность, статус и характер каждого персонажа.

Фото: пресс-служба Астана Опера

Особый вклад в эффектное воплощение спектакля внесла музыка. Мелодии композитора Хамита Шангалиева очень помогли артистам точно раскрыть внутренний мир и характер своих героев. На сцене каждый артист явил высокое профессиональное мастерство и покорил зрителя: Томирис в исполнении Софии Адильхановой предстала смелой и подлинной воительницей-царицей. Досхан Зайдин, воплотивший Спаргаписа, правдиво передал образ юноши с кипучей юношеской страстью и горячим нравом. Также следует отметить, что Кир в исполнении Айдана Калжана получился очень убедительным. Образ Арнавы прекрасно создала Алина Зырянова, Рустама Бахадура – Жаксылык Саукымбеков, Марту – Лимара Айдарова.

Это не первая моя работа с Султанбеком Гумаром. Ранее я выступала в его национальном балете "Четыре истины – одна вечность" и других хореографических композициях, поэтому его манера мне хорошо знакома. В воплощении моей героини у меня было определенное понимание замысла постановщика, того, что он хотел видеть. В создании образа моей героини мне помогла эффектная и красивая музыка спектакля. Думаю, каждый артист нашего театра получил огромное удовольствие от процесса работы, хореографии и, конечно же, музыки, – сказала София Адильханова.

У зрителей, не сумевших прийти на спектакль вчера, есть возможность посмотреть его сегодня, 27 ноября. Во второй день премьеры образ Томирис представит Торгын Лебен. Роль Спаргаписа исполнит Ислам Каипбай, Кир – Жаксылык Саукымбеков. В партии Рустама Бахадура выступит Амир Хван. Арнаву воплотит Лимара Айдарова, Марту – Амина Кисембаева. В образах шаманов, выступавших вчера, – Ерсултан Тойгулов, Нурлытан Руслан и Абай Юсупов – сегодня также предстанут перед зрителями.

То, что во второй вечер те же образы примеряют другие артисты, говорит о главном: "Томирис" – это успех не одного исполнителя или одного состава, а спектакль всей труппы, выросшей в независимом Казахстане. Постановщик-хореограф Султанбек Гумар, композитор Хамит Шангалиев, музыкальный редактор и аранжировщик Алибек Альпиев, художник по костюмам Дарига Тайшикова – молодые таланты со свободным мышлением. Суверенитет дал им широкие возможности для глубокого познания своей истории, творческой свободы и создания искусства мирового уровня. Балет "Томирис", рожденный неустанным трудом и вдохновением постановочной команды, – подлинный плод духовного подъема страны и независимости. Нет сомнений, что этот спектакль в будущем может стать визитной карточкой казахского балета, представляющей нашу страну на мировых сценах.