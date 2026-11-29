Американский музыкант, сооснователь и вокалист группы The Beach Boys Майк Лав скончался в возрасте 85 лет, сообщает Zakon.kz.

Причина смерти не раскрывается. Ранее коллега музыканта Джон Стамос сообщал о серьезных проблемах со здоровьем Лава, пишет The Guardian.

Майк Лав родился в 1941 году в Лос-Анджелесе. В начале 1960-х годов вместе с двоюродными братьями Брайаном, Деннисом и Карлом Уилсонами и их другом Элом Джардином он основал группу The Beach Boys, ставшую одним из символов американской музыкальной культуры.

Лав был соавтором многих известных композиций коллектива, среди которых California Girls, Good Vibrations, I Get Around, Help Me, Rhonda и Kokomo. Его баритон стал неотъемлемой частью узнаваемого звучания группы.

В 1988 году The Beach Boys были включены в Зал славы рок-н-ролла.

Карьера музыканта также сопровождалась разногласиями с другими участниками коллектива и судебными разбирательствами по поводу авторских прав. В 1994 году Лав выиграл судебный процесс, по итогам которого его имя внесли в список авторов 35 композиций группы.

Помимо работы в The Beach Boys, музыкант занимался сольной карьерой и выпускал собственные альбомы.

Лав продолжал выступать до последних месяцев жизни. В 2026 году из-за бронхита и COVID-19 ему пришлось отменить несколько концертов, однако впоследствии он вернулся на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее известный советский и израильский писатель, поэт, драматург и киносценарист Александр Каневский скончался на 94-м году жизни.