Джо Байден впервые открыто признал своего седьмого внука

Президент США Джо Байден впервые публично признал своего седьмого внука, четырехлетнюю девочку, которую родила Лунден Робертс из Арканзаса от его сына Хантера в 2018 году, сообщает Zakon.kz.

О том, что четырехлетняя Нэви дочь сына президента США Хантера стало известно после того, как ее мать подала в суд на алименты.

"Наш сын Хантер и мать ВМС, Лунден, работают вместе, чтобы развивать отношения, которые отвечают интересам их дочери, максимально сохраняя ее конфиденциальность в будущем", — сказал Байден в заявлении, которое впервые было опубликовано журналом People.

Отцовство Хантера Байдена было установлено с помощью анализа ДНК после того, как Робертс подала в суд на алименты. Обе стороны недавно решили нерешенные вопросы алиментов. Сын президента написал о своей встрече с Робертс в своих мемуарах 2021 года, сказав, что это произошло, когда он сильно пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Президент Байден, который сделал семью центральным элементом своей публичной персоны, сталкивался с растущей критикой со стороны политических соперников и экспертов за то, что не признавал внучку.

Президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит Тайваню помощь на сумму до $345 млн из резервов Минобороны США.

