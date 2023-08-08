В столицу Нигера перебросили войска для подготовки к возможной интервенции

Вооруженные силы Нигера перебросили в столицу подкрепление для подготовки к возможной военной интервенции. Это произошло через несколько часов после того, как военная хунта, отказалась подчиниться требованию влиятельного регионального блока об уступке власти, сообщает Zakon.kz.

Колонна из примерно 40 пикапов прибыла в Нигер вечером 6 августа, доставив войска из других регионов страны, чтобы успокоить общественность и подготовиться к возможным боевым действиям, сообщает CNN.



Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело санкции и выдвинуло ультиматум правящей военной хунте: в течение недели уйти в отставку или подвергнуться возможной военной интервенции.

Этот срок наступил и прошел в воскресенье без каких-либо изменений в политической ситуации. Базум по-прежнему смещен со своего поста. Позже хунта закрыла воздушное пространство страны из-за угрозы военной интервенции.

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Демократические соседи Нигера опасаются, что военный переворот может иметь эффект домино, учитывая хрупкость западноафриканских демократий, таких как в Мали и Буркина-Фасо, где переворот произошел в 2022 году.



Обе страны сейчас поддерживают нигерийскую хунту. В совместном заявлении на прошлой неделе они заявили, что будут рассматривать любое военное вмешательство в Нигере как "акт войны" против всех трех стран.