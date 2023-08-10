Два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы, были сбиты этой ночью

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных БПЛА, летящих в сторону города, сообщает Zakon.kz.

Собянин уточнил, что один сбили в Калужской области, другой – в районе ЦКАД.

"Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", – написал Собянин в Telegram.

В Минобороны РФ заявили, что сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами.

Два БПЛА летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря.

В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет.

Днем ранее сообщалось о новой попытке атаки беспилотников на город. "Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", – написал в Telegram Собянин.





