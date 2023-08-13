Насколько Трамп близок к победе

Фото: wikimedia

Шансы снова быть избранным на выборах 2024 году "близки к 100 процентам". В этом уверен экс-президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам Times, передает Zakon.kz.

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