Насколько Трамп близок к победе
Фото: wikimedia
Шансы снова быть избранным на выборах 2024 году "близки к 100 процентам". В этом уверен экс-президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам Times, передает Zakon.kz.
Издание пишет, что Трамп считает, что почти со 100-процентной вероятностью сможет опередить действующего президента США Джо Байдена, если в следующем году они повторят свое противостояние 2020 года.
Трамп также уверен, что достойных конкурентов для него нет и среди республиканцев. На вопрос журналистов, не рано ли он списывает со счетов однопартийца Рона Десантиса, экс-президент ответил: нет.
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