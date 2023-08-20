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В Нигере тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку новой власти

Нигер Фото: скриншот видео
Тысячи людей участвуют в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества", сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, акции были организованы "Движением за патриотическое сознание", крупной организацией гражданского общества в стране.

Отмечается, что собравшиеся скандируют антифранцузские лозунги, некоторые из них размахивают флагами Нигера и РФ.

Также сообщается, что глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" генерал Абдурахман Тчиани в ходе переговоров с делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) высказал опасения, что Франция планирует нападение на страну.

Информация о свержении президента южноафриканского Нигера Мохамеда Базума появилась в конце июля. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час.

Генсек ООН призвал удерживающих президента Нигера освободить его без предусловий. Свергнувшие президента Нигера мятежники ранее заявили о закрытии над страной воздушного пространства.

19 августа сообщалось, что в Нигер с дипломатической целью прибыла делегация ECOWAS.

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Елена Беляева
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