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Свергнутому президенту в Нигере предъявят обвинения в госизмене

свержение власти Фото: скриншот видео
Военный совет, который был создан мятежниками, собирается предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Al Jazeera, мятежники собрали необходимые доказательства.

"Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку президента Мохамеда Базума, который был свергнут. Отмечалось, что в результате этого один из организаторов акции был задержан.

27 июля 2023 года стало известно, что президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от власти. Об этом сообщила группа солдат, выступая на национальном центральном телевидении. Военные страны решили "положить конец режиму, который ухудшился из-за ситуации с безопасностью и плохого управления". Новым лидером страны стал генерал Абдурахман Тчиани.

Переворот, седьмой по счету в Западной и Центральной Африке за последние три года, потряс Сахельский регион, один из беднейших в мире. Нигер, обладающий урановыми и нефтяными богатствами и играющий ключевую роль в войне с исламистскими боевиками, имеет большое значение для США, Европы, Китая и России.

За этот период Нигер аннулировал соглашения о военном сотрудничестве с Францией, которая разместила в стране от 1000 до 1500 военнослужащих.

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