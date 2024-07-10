Трамп предложил Байдену провести еще одни дебаты

Экс-президент США Дональд Трамп предложил американскому лидеру провести еще одни дебаты на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

"Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом", — сказал Трамп.



Условиями проведения дебатов, как пишет "Известия", Трамп назвал отсутствие модераторов, а также ведение трансляции мероприятия на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Кроме того, Трамп официально вызвал "Кривого Джо" на матч по гольфу в ответ на аналогичное предложение действующего президента США, сделанное ранее.

Ранее сообщалось, что американские зрители назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом.

Второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября. 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.