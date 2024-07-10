Трамп предложил Байдену провести еще одни дебаты
"Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом", — сказал Трамп.
Условиями проведения дебатов, как пишет "Известия", Трамп назвал отсутствие модераторов, а также ведение трансляции мероприятия на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.
Кроме того, Трамп официально вызвал "Кривого Джо" на матч по гольфу в ответ на аналогичное предложение действующего президента США, сделанное ранее.
Ранее сообщалось, что американские зрители назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом.
Второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября. 60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.