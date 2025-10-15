Мадагаскар исключили из Африканского союза из-за военного переворота

В Мадагаскаре произошел военный переворот, из-за чего Африканский союз (АС) временно исключил островное государство из своих структур, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Amani Africa, 1306-я сессия АС была созвана в связи с угрозой военного захвата власти, возникшей после недель массовых протестов и бегства президента из страны Андри Радзуэлина. Глава государства заявил об опасениях переворота после того, как элитное подразделение армии встало на сторону протестующих.

"Членство Мадагаскара отныне приостановлено", – рассказал журналистам глава комиссии АС Махамуд Али Юсуф.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды.

Ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов президенту Мадагаскара помогли покинуть остров власти Франции.