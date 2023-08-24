"Человек сложной судьбы. Ошибки у него были серьезные". Путин высказался о Евгении Пригожине

Владимир Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина и выразил свои соболезнования в связи с его кончиной, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также впервые прокомментировал крушение самолета.

"Что касается этой авиационной катастрофы, то, прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всем погибших, это всегда трагедия. Первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер". Это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал еще давно – с начала 90х годов. Это был человек сложной судьбы. Ошибки у него были серьезные в жизни. Добивался он результатов нужных и для себя и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как в эти последние месяцы", – сказал Путин.





Российский лидер отметил, что Пригожин был талантливым человеком, бизнесменом.

"Вот он вчера только вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывала сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, в этом нет никаких сомнений", – сказал Путин.

Путин отметил, что сейчас проводятся технические и генетические экспертизы, и на процедуру уйдет некое время.

Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина. Украинский лидер сказал, что все понимают, кто конкретно имеет отношение к трагедии с рухнувшим самолетом основателя ЧВК "Вагнер".

