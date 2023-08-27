Следственный комитет РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина

СК РФ подтверждает гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, тела всех пассажиров самолета были опознаны, сообщает Zakon.kz.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз.

"По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", – сообщила руководитель Управления взаимодействия со СМИ.

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Ранее смерть Пригожина подтверждал глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

23 августа под Тверской областью разбился бизнес-джет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. 26 августа тела всех погибших и бортовые самописцы нашли на месте крушения. 25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью заявления Запада о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль.