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Десятки человек получили ранения во время масштабного взрыва газа в Румынии

Десятки человек получили ранения во время масштабного взрыва газа в Румынии Фото: скриншот с видео
Вечером в субботу, 26 августа, прогремела серия взрывов на складе сжиженного газа вблизи румынского Бухареста. Власти сообщают о десятках раненых и одном погибшем, сообщает Zakon.kz.

В хранилище сжиженного газа на одной из автозаправок недалеко от Бухареста, в городке Креведи, вечером в субботу прогремели подряд несколько взрывов. Спасательная операция продолжается всю ночь, передает Digi24.

По последним данным, при взрыве и последующем возгорании пострадали как минимум 46 человек, более 20 из них – пожарные. Сообщается, что погиб один человек.

"После катастрофы на бывшей заправке сжиженного нефтяного газа в Креведии местные власти под руководством мэра Петре Флорина присоединились к спасательным командам в совместных усилиях по уменьшению ущерба и ограничению числа жертв среди населения", – сообщили в ночь на 27 августа в мэрии города Креведи.

В Румынии объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне стало известно, что сильнейший пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Marathon Petroleum в американском городе Гэрривилл в штате Луизиана.

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