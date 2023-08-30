В Москве три крупнейших аэропорта задерживают рейсы

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживают рейсы как на вылет, так и на посадку. По некоторым данным причиной стали обстрелы российского города Псков, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 30 августа стало известно, что три крупнейших аэропорта Москвы закрыли воздушное пространство для приема и вылета бортов. Как пишет РИА Новости, задержаны порядка 25 рейсов.

Как передает Telegram-канал Mash, над российской столицей введен режим "Ковер". Его вводят, когда в небе засекли неизвестные объекты. Аналогичные меры предприняли власти российских Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областей, а также власти Московской области.

Ранее сразу несколько российских СМИ сообщили, что аэропорт Пскова атаковали беспилотные аппараты. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре.

29 августа состоялось прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Церемония прошла в закрытом формате по просьбе родственников.

