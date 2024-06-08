Кореянкам предложили раньше начать учиться, чтобы быть интереснее для парней

Правительственный аналитический центр Южной Кореи подготовил доклад о решении проблемы сокращения численности трудоспособного населения. Согласно документу, девочкам предлагается раньше на год идти в школу, чтобы в дальнейшем стать привлекательнее в глазах молодых людей, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Guardian, к такому выводу аналитики пришли, основываясь на утверждении, что мужчин естественным образом привлекают более молодые женщины, так как парни позже созревают.

"То, что подобный доклад, не прошедший никакой проверки, был опубликован в демократической стране государственным исследовательским институтом, который будет оценивать меры по решению проблемы низкой рождаемости в будущем, – просто смешно", – заявила профессор социологии из Университета Халлим Шин Гён-а.

Отмечается, что лидер главной оппозиционной партии Ли Чжэ Мён назвал рекомендации доклада "абсурдными". Как уточняется, негативно на предложения отреагировали и в интернете.

Ранее сообщалось, что воздушные шары с мусором и навозом отправила КНДР в Южную Корею.