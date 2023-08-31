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Власть в Габоне захватил бывший глава разведки

Власть в Габоне захватил бывший глава разведки Фото: pixabay
Военные, захватившие власть в Габоне и закрывшие границы страны, назначили "временного" президента. Им стал бывший глава разведки, отвечавший за безопасность прежнего главы государства, сообщает Zakon.kz.

Военные, которые "отменили" результаты президентских выборов и фактически захватили власть в Габоне, объявили, что новым лидером страны в качестве "переходного президента" станет генерал Брис Клотер Олигуи Нгема, пишет Le Figaro. Свергнутый мятежниками президент Али Бонго Ондимба правил Габоном с 2009 года.

48-летнего Нгему, который до переворота командовал республиканской гвардией Габона, донесли на руках до президентского дворца и провозгласили главой "комитета по переходному периоду и восстановлению институтов власти". Генерал в прошлом служил военным атташе Габона при посольствах в Марокко и Сенегале, а с 2019 года возглавлял разведывательное управление республиканской гвардии. Полгода назад он возглавил гвардию, главной целью которой официально была охрана государственной власти и президента. Сторонники генерала описывают его как молчаливого, скрытного и сдержанного, а некоторые даже сравнивают его с Юлием Цезарем. По данным Le Figaro, у Бриса Нгемы в собственности как минимум три дома в США, которые он приобрел за 1 млн долларов.

"Переходный президент" заявил, что его предшественник Али Бонго Ондимба отправлен в отставку и "продолжает пользоваться всеми своими правами, как нормальный габонец". Он добавил, что Ондимба был ослаблен инсультом, перенесенным в 2018 году, и не имел права избираться на третий срок.

После президентских выборов в Габоне военные отменили их итоги и устроили переворот: ввели комендантский час, закрыли границы, отключили интернет и заперли президента в его дворце.

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