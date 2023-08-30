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В Габоне происходит военный переворот власти

военные Фото: скриншот видео
В Габоне военные "отменили" результаты выборов президента и закрыли границы страны, сообщает Zakon.kz.

Сегодня утром было объявлено, что действующий президент Али Бонго Ондимба набрал 64,2% голосов и переизбран на пост главы государства, однако военные Габона объявили о роспуске институтов власти и отмене результатов всеобщих выборов, пишет France-Presse.

Военные вышли в прямой эфир по телевидению, чтобы сообщить, что в стране теперь новый режим.

Сама ситуация с выборами была сложной, в субботу на их фоне был введен комендантский час. По данным агентства, в столице страны — городе Либревиль — идет перестрелка с применением автоматического оружия.

По последним данным, военные в Габоне объявили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения.

Судьба переизбранного президента пока неизвестна.

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