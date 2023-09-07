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Свергнутому президенту Габона разрешили выехать из страны

Али Бонго Ондимбу Фото: скриншот видео
Военные лидеры, устроившие переворот в Габоне, освободили свергнутого президента Али Бонго Ондимбу и теперь ему разрешено выезжать за границу, сообщает Zakon.kz.

Сообщалось, что Бонго содержится под домашним арестом после государственного переворота в центральноафриканской стране, пишет CNN.

"Учитывая состояние здоровья, бывший президент республики Али Бонго Ондимба может свободно передвигаться. Он может, если пожелает, поехать за границу для прохождения медицинского обследования", — заявил представитель хунты полковник Ульрих Манфумби.

64-летний Бонго перенес инсульт в 2018 году и провел несколько месяцев за пределами Габона, проходя лечение в Марокко. После этого обсуждались вопросы о его способности продолжать занимать пост президента, что спровоцировало неудачный переворот в 2019 году.

Он находился у власти в течение 14 лет с тех пор, как сменил своего отца Омара Бонго в 2009 году и баллотировался на новый срок на спорных выборах в прошлом месяце.

Он был объявлен победителем по результатам выборов, которые хунта назвала "возмутительно предвзятым избирательным процессом". Далее последовало свержение власти в стране.

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