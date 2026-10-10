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Мир

Стрелял перед входом в дом: девять человек погибли в результате жестокой расправы в США

Девять погибших и забаррикадированный стрелок: трагедия в США, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 17:55 Фото: pixabay
В американском штате Пенсильвания в результате стрельбы погибли девять человек, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали телеканалу CBS KBTX, что видели, как вооруженный мужчина стрелял перед тем, как зайти в жилой дом. Прибывшие на место происшествия в районе 7-й и Перри-стрит сотрудники полиции попытались уговорить его сдаться, после чего изнутри здания раздались дополнительные выстрелы. Позже стало известно, что он застрелился.

Личности жертв пока не раскрываются, мотивы злоумышленника выясняются. Ведется расследование.


"В настоящее время мы можем подтвердить, что подозреваемый мертв. Основываясь на имеющейся у нас информации, никакой текущей угрозы для общественности нет", – заявил начальник полиции Эри Рик Лора.

Ранее сообщалось, что пять лет лишения свободы получил житель Актау за стрельбу в ночном баре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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