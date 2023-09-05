События вокруг Украины: главное к этому часу

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В Украине ужесточают правила выезда студентов и курсантов за границу. Между тем лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что перспектив достижения мира в Украине на горизонте не просматривается, сообщает Zakon.kz.

Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Британии – представитель МИД Мария Захарова;

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров напрямую связан с США, он был участником программы Госдепа по обмену будущими лидерами – турецкая газета Aydınlık;

ООН работает над вопросом устранения препятствий в сфере страхования российских судов – Эрдоган;

В Украине ужесточают правила выезда студентов и курсантов за границу;

Верховная Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины;

Необходимости в мобилизации сегодня нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту – Картаполов;

Перспектив достижения мира в Украине на горизонте не просматривается – Эрдоган;

Коррупция в Украине тормозит поставки западного вооружения – президент Литвы Гитанас Науседа.

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