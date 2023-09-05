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События вокруг Украины: главное к этому часу

События вокруг Украины: главное к этому часу Фото: pixabay
В Украине ужесточают правила выезда студентов и курсантов за границу. Между тем лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что перспектив достижения мира в Украине на горизонте не просматривается, сообщает Zakon.kz.
  • Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Британии – представитель МИД Мария Захарова;
  • Новый министр обороны Украины Рустем Умеров напрямую связан с США, он был участником программы Госдепа по обмену будущими лидерами – турецкая газета Aydınlık;
  • ООН работает над вопросом устранения препятствий в сфере страхования российских судов – Эрдоган;
  • В Украине ужесточают правила выезда студентов и курсантов за границу;
  • Верховная Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины;
  • Необходимости в мобилизации сегодня нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту – Картаполов;
  • Перспектив достижения мира в Украине на горизонте не просматривается – Эрдоган;
  • Коррупция в Украине тормозит поставки западного вооружения – президент Литвы Гитанас Науседа.
Зарина Жакупова
Россия Ситуация в Украине Турция
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