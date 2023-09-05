События вокруг Украины: главное к этому часу
Фото: pixabay
В Украине ужесточают правила выезда студентов и курсантов за границу. Между тем лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что перспектив достижения мира в Украине на горизонте не просматривается, сообщает Zakon.kz.
- Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Британии – представитель МИД Мария Захарова;
- Новый министр обороны Украины Рустем Умеров напрямую связан с США, он был участником программы Госдепа по обмену будущими лидерами – турецкая газета Aydınlık;
- ООН работает над вопросом устранения препятствий в сфере страхования российских судов – Эрдоган;
- В Украине ужесточают правила выезда студентов и курсантов за границу;
- Верховная Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины;
- Необходимости в мобилизации сегодня нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту – Картаполов;
- Перспектив достижения мира в Украине на горизонте не просматривается – Эрдоган;
- Коррупция в Украине тормозит поставки западного вооружения – президент Литвы Гитанас Науседа.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript