Надпись "Бхарат" на табличке использовал премьер Индии

Премьер Индии Нарендра Моди на первой сессии G20 для обозначения своей страны использовал табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия", сообщает Zakon.kz.

Саммит G20 проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В этом году в нем не примут участие российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзьньпин. Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров, а Китай — глава правительства Ли Цян.

Резолюцию о переименовании Индии в древнее название Бхарат планируют внести на ближайшей сессии парламента 18-22 сентября.

Соответствующую информацию подтвердил и лидер Конгресса Джайрам Рамеш. Он уточнил, что Раштрапати-Бхаван разослал приглашение участникам стран G20 от имени президента Бхарата. "Так что новость действительно правдива", – подытожил Рамеш в Twitter.

Бхарат – историческое название Индии на языке хинди. Название страны "Индия" было дано северо-западными европейцами из-за протекающей на севере страны реки Инд. При этом сами индийцы называют ее Синдху.

Главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма во вторник выступил в поддержку переименования страны в Бхарат.