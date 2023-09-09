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На юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся

ДПТ в Турции Фото: pixabay
В Кахраманмараше на юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала NTV, 5 человек погибли.

"Грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей, участвовавших в похоронной молитве. Как сообщил губернатор Кахраманмараша Мюкеррем Унлюер, по предварительным данным, погибли пять человек, 25 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время заупокойной молитвы грузовик, следовавший по трассе Кахраманмараш – Андирин, врезался в стоявшие перед ним автомобили, а затем – в толпу.

При этом под фуру попали многие люди, "стоящие в очереди на молитву".

Ранее, 3 сентября 2023 года, в Алании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли казахстанка и ее дочь. Позже стало известно, что и муж погибшей казахстанки не выжил.

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