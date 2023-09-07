Смертельное ДТП в Турции: муж погибшей казахстанки не выжил
Фото: pixabay
Супруг журналистки из Атырау Арайлым Багытжан, погибшей в дорожно-транспортном происшествии в Турции, скончался в реанимации. Об этом 7 сентября 2023 года сообщил Zakon.kz официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
По данным ведомства, мужчина скончался вчера, 6 сентября, в реанимации.
"Сына забрали родственники, он уже в Казахстане. Тела трех погибших будут отправлены сегодня (7 сентября) в Казахстан".Пресс-служба МИД РК
3 сентября 2023 года в Алании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли казахстанка и ее дочь.
На шоссе автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем.
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