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Смертельное ДТП в Турции: муж погибшей казахстанки не выжил

Смертельное ДТП в Турции: муж, погибшей казахстанки, не выжил Фото: pixabay
Супруг журналистки из Атырау Арайлым Багытжан, погибшей в дорожно-транспортном происшествии в Турции, скончался в реанимации. Об этом 7 сентября 2023 года сообщил Zakon.kz официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По данным ведомства, мужчина скончался вчера, 6 сентября, в реанимации.

"Сына забрали родственники, он уже в Казахстане. Тела трех погибших будут отправлены сегодня (7 сентября) в Казахстан".Пресс-служба МИД РК

3 сентября 2023 года в Алании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли казахстанка и ее дочь.

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Анастасия Московчук
МИД РК Казахстан Турция
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