Смертельное ДТП в Турции: муж погибшей казахстанки не выжил

Фото: pixabay

Супруг журналистки из Атырау Арайлым Багытжан, погибшей в дорожно-транспортном происшествии в Турции, скончался в реанимации. Об этом 7 сентября 2023 года сообщил Zakon.kz официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

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