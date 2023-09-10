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Всемирный банк окажет поддержку пострадавшим после землетрясения в Марокко

Всемирный банк окажет поддержку пострадавшим после землетрясения в Марокко Фото: pixabay
Всестороннюю помощь пострадавшим после землетрясения в Марокко обещает оказать Всемирный банк Опубликовано соответствующее заявление банка, сообщает Zakon.kz

В заявлении финансовой организации говорится о сочувствии народу Марокко, который страдает от последствий разрушительных землетрясений, которые привели к трагическим человеческим жертвам, ранениям и разрушениям в районах к югу от Марракеша.

"Мы выразили глубочайшие соболезнования Королевству на самом высоком уровне и предложили нашу полную поддержку стране после этой катастрофы. На данном этапе наше единственное внимание сосредоточено на марокканском народе и властям, которые занимаются этой трагедией", - говорится в документе

Ранее сообщалось, что власти Марокко сообщили о том, что число жертв землетрясения достигло уже 2 012, еще 2 059 человек пострадали, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур. Он поручил оказать незамедлительную помощь всем, кто лишился крова из-за удара стихии. И дал поручил органам власти покрыть расходы марроканцев, находящихся в бедственном положении, в том числе сирот.

Многие страны заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. 

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