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ООН раскритиковала дистанционное обучение

дистанционное обучение Фото: freepik
В докладе ООН говорится о неравенстве в образовании, вызванном чрезмерным использованием дистанционного обучения во время пандемии, сообщает Zakon.kz.

В 655-страничном докладе ставится вопрос о том, не произошла ли в мире "глобальная трагедия в области образовательных технологий", пишет SanJuanDailyStar.

Основные выводы доклада включают:

  • переоценку потенциала образовательных технологий;
  • усугубление неравенства в образовании из-за удаленного онлайн-обучения;
  • препятствия и изменения в учебном процессе;
  • необходимость регулирования и обеспечения гарантий.

В отчете подчеркивается, что негативное влияние дистанционного обучения ощущается во всем мире, независимо от уровня экономического развития стран. В нем же отмечается, что не менее половины учащихся, которые должны были использовать системы дистанционного обучения во время закрытия школ, не смогли этого сделать из-за недостатка технологий.

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