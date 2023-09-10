ООН раскритиковала дистанционное обучение

В докладе ООН говорится о неравенстве в образовании, вызванном чрезмерным использованием дистанционного обучения во время пандемии, сообщает Zakon.kz.

В 655-страничном докладе ставится вопрос о том, не произошла ли в мире "глобальная трагедия в области образовательных технологий", пишет SanJuanDailyStar.

Основные выводы доклада включают:

переоценку потенциала образовательных технологий;

усугубление неравенства в образовании из-за удаленного онлайн-обучения;

препятствия и изменения в учебном процессе;

необходимость регулирования и обеспечения гарантий.

В отчете подчеркивается, что негативное влияние дистанционного обучения ощущается во всем мире, независимо от уровня экономического развития стран. В нем же отмечается, что не менее половины учащихся, которые должны были использовать системы дистанционного обучения во время закрытия школ, не смогли этого сделать из-за недостатка технологий.