Ситуация в Ереване по-прежнему напряжëнная: 34 человека пострадали во время стычек

В Ереване вновь начались столкновения с полицией. По данным армянского Минздрава уже 34 человека, в том числе 16 полицейских, пострадали во время стычек у здания правительства, сообщает Zakon.kz

По информации SHOT на площади Республики стычки с полицией усилились после попытки демонстрантов установить палатки.

В ходе противостояния есть пострадавшие - как среди митингующих, так и среди силовиков. Согласно последним данным это 34 человека.

По информации BAZA одного из пострадавших пришлось прооперировать.

Как пишет Mash полиция пытается разгонять собравшихся. Оппозиционеры же призывают оставаться всех на ночь, а с завтрашнего дня парализовать весь город. Сейчас расходиться никто не собирается.

Кроме того, протестующими заблокировано посольство России в Армении. По словам сотрудников, нормальная работа дипмиссии в таких условиях невозможна, в МИД Армении направлена соответствующая нота.



Тем временем, бои в Карабахе продолжаются вдоль всей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось о попытках участников протеста штурмовать здание правительства Армении. Помимо этого, они попытались прорвать полицейский кордон.

Политические силы Армении призывают объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну, тем самым запустив процесс его отставки.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Казахстан "подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем".