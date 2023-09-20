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Отставка Пашиняна, пострадавшие на митинге и реакция Баку: что происходит в Армении

Отставка Пашиняна, пострадавшие на митинге и реакция Баку: что происходит в Армении Фото: primeminister.am
Политические силы Армении призывают объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну, тем самым запустив процесс его отставки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Sputnik Армения" в Telegram, лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян выступил с таким призывом во время протестной акции на площади Республики в Ереване, когда показывал дорожную карту по выходу из текущей ситуации.

Глава блока подчеркнул, что всем силам необходимо объединиться для благоприятного исхода. Кроме того, Теванян призвал население присоединиться к акции протеста.

Издание также сообщает о том, что, по данным Минздрава Армении, несколько участников акции протеста в Ереване госпитализированы. 

В ведомстве отметили, что за медпомощью обратились как рядовые граждане, так и сотрудники полиции. При этом количество пострадавших не называется. 


Ранее стало известно о попытках участников протеста штурмовать здание правительства Армении. Помимо этого, они попытались прорвать полицейский кордон.

Вместе с тем администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева пригласила на встречу в Евлахе для переговоров представителей армянского населения Нагорного Карабаха.

"Администрация президента Азербайджанской Республики в очередной раз приглашает представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, на встречу в Евлахе для обсуждения вопросов реинтеграции", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Казахстан "подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем".

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