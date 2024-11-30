Три человека пострадали во время взрыва топливного бака в Астане
Фото: МЧС РК
Три человека пострадали в Астане во время взрыва топливного бака автомобиля во время пожара в гаражном боксе административного здания, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился 30 ноября в столичном районе Сарыарка по улице Жарсуат. Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
"До прибытия пожарных подразделений в помещении бокса произошел взрыв топливного бака автомобиля с последующим горением. На момент пожара внутри бокса находились три грузовых машины. Одна из них сгорела", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м.
Ранее грузовой автомобиль загорелся на трассе в Акмолинской области. Инцидент случился в Шортандинском районе вблизи села Бозайгыр.
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