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Три человека пострадали во время взрыва топливного бака в Астане

Астана, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 11:24 Фото: МЧС РК
Три человека пострадали в Астане во время взрыва топливного бака автомобиля во время пожара в гаражном боксе административного здания, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 30 ноября в столичном районе Сарыарка по улице Жарсуат. Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

"До прибытия пожарных подразделений в помещении бокса произошел взрыв топливного бака автомобиля с последующим горением. На момент пожара внутри бокса находились три грузовых машины. Одна из них сгорела", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м.

Ранее грузовой автомобиль загорелся на трассе в Акмолинской области. Инцидент случился в Шортандинском районе вблизи села Бозайгыр.

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