Байден повторил одну и ту же речь два раза подряд

Американский президент Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию. Выступая с речью в Нью-Йорке, он дважды рассказал об одних и тех же событиях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph 22 сентября, 80-летний президент США выступил на Манхэттене с 20-минутной речью в рамках предвыборного приема. Это не привлекло бы большого общественного внимания, если бы Джо Байден не повторил одну и ту же историю дважды.

На предвыборном приеме, организованном миллиардершей Эми Голдман Фаулер, Джо Байден заявил, что не собирался баллотироваться в президенты после двух сроков Барака Обамы, но передумал после массовых беспорядков в Шарлоттсвилле в 2017 году, в которых участвовали крайне правые радикалы.

"Вы помните, как те люди расхаживали повсюду буквально с факелами, с нацистскими свастиками, выставляя их напоказ, выкрикивая антисемитские мерзости... Те же мерзости, которые распевали в Германии в ранних 1930-х... Молодую женщину убили. Молодую женщину убили", – сказал Байден, повторив последнюю фразу дважды.

Затем он стал рассказывать о реакции тогдашнего президента Дональда Трампа на события в Шарлоттсвилле. Поскольку Трамп не стал решительно осуждать правых радикалов, Байден "решил, что снова баллотируется". Припомнив, что пойти на выборы его уговорили внуки, Джо Байден затем снова начал рассказывать о беспорядках в Шарлоттсвилле и повторил ту же самую историю практически слово в слово, вновь упомянув о "нацистских лозунгах" и в третий раз напомнив о гибели молодой женщины. После этого он вновь начал говорить о Трампе и о том, как решил опять пойти на выборы. В итоге за 20 минут президент США дважды поведал своим сторонникам одну и ту же историю.

Завершая речь, Байден внезапно заговорил о своем преклонном возрасте.

"Как вы могли заметить, многие люди, кажется, слегка зацикливаются на моем возрасте. Я это понимаю. Поверьте, я это понимаю лучше кого угодно. С возрастом приходит мудрость". Джо Байден

Ранее опрос, проведенный The Wall Street Journal, показал, что 73% респондентов посчитали действующего президента страны Джо Байдена слишком старым для второго срока. В то же время в пресс-службе Белого дома заявили, что 80-летний Байден работает, как 40-летний.