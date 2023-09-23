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Азиада-2022: Китай не выдал визы нескольким индийским спортсменам

Индия, Китай Фото: flickr
Китайские власти отказали в выдаче визы ряду индийских спортсменов, которые должны были участвовать в летних Азиатских играх-2022, сообщает Zakon.kz.

Китай не разрешил въезд в страну трем спортсменкам из штата Аруначал-Прадеш, которые входят в команду Индии по борьбе ушу, пишет ТАСС.

О том, что им отказано в визах, спортсменки узнали 21 сентября, когда прибыли из Нью-Дели в Гонконг. Остальные восемь участников индийской сборной получили китайские визы и уже находятся в Ханчжоу.

Регион на северо-востоке Индии, из которого прибыли спортсменки, в Пекине считается частью входящей в состав КНР территорией Южного Тибета.

Также на фоне отказа о выдаче виз министр информации и по вопросам вещания, по делам молодежи и спорта Индии Анураг Сингх Тхакур отменил запланированный ранее визит в Китай на XIX Азиатские игры.

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