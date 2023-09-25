Из Карабаха в Армению уже въехали 1050 человек

В правительстве Армении сообщили, что уже более тысячи человек прибыли из Нагорного Карабаха, сообщает Zakon.kz.

По данным правительства, 410 человек пожелали переехать в места проживания по своему выбору. 360 человек были распределены в предоставленное госжилье, размещение некоторых из них все еще продолжается. Потребности еще 280 человек уточняются, говорится в сообщении.

Первая группа из Карабаха насчитывала примерно 40 человек – в основном это были женщины, дети и старики. Их сопровождали российские миротворцы.

Буквально накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к народу заявил, что Армения готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха, если в этом возникнет необходимость.

Ранее сообщалось, что город Степанакерт 24 сентября был отключен от энергосистемы Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана. А в Ереване продолжаются акции протеста. Десятки тысяч человек приняли участие в шествии и митинге на площади Республики. Часть демонстрантов после митинга направились к зданию МВД, чтобы опротестовать полицию при задержаниях в протоколе действий. Протестующие требуют отставки Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.