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Пожар на складе в Ташкенте локализован

Пожар на складе в Ташкенте локализован Фото: https://t.me/shot_shot
В МЧС Узбекистана сообщили, что пожар на таможенном складе локализовали. На месте работает спецкомиссия, передает Zakon.kz.

Как отмечается в сообщении МЧС в Telegram-канале ведомства, ситуация на месте чрезвычайного происшествия находится под контролем. Для установления точных причины возгорания работает специальная лаборатория МЧС, а также создан штаб.

Пожар локализован, однако, как сообщает Telegram-канал SHOT, пламя до сих пор видно из окон соседних домов.

Компания Uzbekistan Airports сообщила, что взрыв не повлиял на работу столичного аэропорта. "Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным узбекского МЧС, 28 сентября в 02:43 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на складе ООО "Интер Логистика" на территории массива "Курувчилар" Сергелийского района Ташкента. В ведомстве опровергли сообщения в соцсетях об авиакатастрофе, якобы ставшей причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов. В МВД заявили, что взрыв произошел из-за удара молнии.

В Минздраве количество пострадавших не назвали, но сказали, что пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. И у них, к счастью, нет серьезных травм.

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