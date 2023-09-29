В Армению въехали 93 тысяч переселенцев из Карабахa
Фото: freepik
По официальным данным властей Армении, в страну из Нагорного Карабахa въехали 93 000 человек, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.
Багдасарян отметила, что 69 916 человека уже зарегистрировались для получения социальной помощи, пишет NewsArmenia.
Ранее сообщалось, что около 23% жителей Нагорного Карабаха бежали в Армению после того, как Азербайджан окончательно установил контроль над регионом.
28 сентября стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование до 2024 года.
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