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В Армению въехали 93 тысяч переселенцев из Карабахa

флаг Армении Фото: freepik
По официальным данным властей Армении, в страну из Нагорного Карабахa въехали 93 000 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Багдасарян отметила, что 69 916 человека уже зарегистрировались для получения социальной помощи, пишет NewsArmenia.

Ранее сообщалось, что около 23% жителей Нагорного Карабаха бежали в Армению после того, как Азербайджан окончательно установил контроль над регионом.

28 сентября стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование до 2024 года.

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