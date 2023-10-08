Эскалация конфликта Израиля и Палестины: число погибших растет, сообщается о пленных
По последним данным, число погибших в Израиле в результате обстрелов со стороны Палестины выросло до 300 человек, пострадавшими считаются 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает The Jerusalem Post ранним утром в воскресенье.
Ранее Израиль сообщил, что во время атак погиб 42-летний полковник Йонатан Штайнберг, командир бригады "Нахаль".
🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist.— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023
COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My
Также ЦАХАЛ заявил об атаке на две мечети ХАМАСА на территории Газы.
Палестинская сторона подтвердила, что в заложниках у них находятся люди из Израиля. При этом, "их число намного больше, чем могут себе представить" в Израиле. Об этом заявил Абу Убайда, представитель вооруженного крыла ХАМАС. Он объяснил, что пленные должны повлиять на освобождение палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля.
تغطية خاصة من #العربية | الاشتباكات مستمرة في عدد من المستوطنات المحيطة بـ #غزة.. و #إسرائيل تواصل غاراتها على القطاع والفصائل ترد بالصواريخ— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
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По данным палестинской стороны, погило более 350 человек, ранения получили 1750.
Эмкалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.
Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.
Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.