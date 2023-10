Эскалация конфликта Израиля и Палестины: число погибших растет, сообщается о пленных

По последним данным, число погибших в Израиле в результате обстрелов со стороны Палестины выросло до 300 человек, пострадавшими считаются 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает The Jerusalem Post ранним утром в воскресенье.

Ранее Израиль сообщил, что во время атак погиб 42-летний полковник Йонатан Штайнберг, командир бригады "Нахаль".

🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist.



COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My