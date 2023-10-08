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Эскалация конфликта Израиля и Палестины: число погибших растет, сообщается о пленных

Эскалация конфликта Израиля и Палестины: число погибших растет, сообщается о пленных Фото: скриншот с видео
Израиль сообщает о растущем числе погибших в результате обстрелов палестинской стороной, убит высококачественный военный. ХАМАС подтверждает большое количество пленных на своей территории, они "должны повлиять на освобождение палестинцев из тюрем Израиля", сообщает Zakon.kz.

По последним данным, число погибших в Израиле в результате обстрелов со стороны Палестины выросло до 300 человек, пострадавшими считаются 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает The Jerusalem Post ранним утром в воскресенье.

Ранее Израиль сообщил, что во время атак погиб 42-летний полковник Йонатан Штайнберг, командир бригады "Нахаль".


Также ЦАХАЛ заявил об атаке на две мечети ХАМАСА на территории Газы.

Палестинская сторона подтвердила, что в заложниках у них находятся люди из Израиля. При этом, "их число намного больше, чем могут себе представить" в Израиле. Об этом заявил Абу Убайда, представитель вооруженного крыла ХАМАС. Он объяснил, что пленные должны повлиять на освобождение палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля.


По данным палестинской стороны, погило более 350 человек, ранения получили 1750.

Эмкалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.

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