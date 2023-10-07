Посольство обратилось к гражданам Казахстана в Израиле

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось 7 октября к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией. В заявлении опубликованы списки номеров "горячей линии", сообщает Zakon.kz.

В обращении посольства, размещенном в Facebook говорится, что казахстанцам следует соблюдать меры безопасности.

"В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности Посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности находящимся на юге страны), соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей". посольство Казахстана в Израиле

Контакты посольства Казахстана в Израиле на случай чрезвычайных ситуаций: +972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, whatsapp), +7 700 111 31 96 (whatsapp).





Ранее в Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и Палестиной начался утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате атаки группировки ХАМАС, 908 человек ранены.

Министерство здравоохранения Палестины заявило о 198 погибших и 1610 раненых в секторе Газа.