Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Посольство обратилось к гражданам Казахстана в Израиле

Посольство обратилось к гражданам Казахстана в Израиле Фото: zakon.kz
Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось 7 октября к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией. В заявлении опубликованы списки номеров "горячей линии", сообщает Zakon.kz.

В обращении посольства, размещенном в Facebook говорится, что казахстанцам следует соблюдать меры безопасности.

"В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности Посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности находящимся на юге страны), соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей". посольство Казахстана в Израиле

Контакты посольства Казахстана в Израиле на случай чрезвычайных ситуаций: +972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, whatsapp), +7 700 111 31 96 (whatsapp).


Ранее в Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и Палестиной начался утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате атаки группировки ХАМАС, 908 человек ранены. 

Министерство здравоохранения Палестины заявило о 198 погибших и 1610 раненых в секторе Газа.

Читайте также

Казахстанцев эвакуируют из Израиля
Казахстанцев эвакуируют из Израиля
Токаев поздравил Путина с днем рождения
Токаев поздравил Путина с днем рождения
Токаев, Путин и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан
Токаев, Путин и Мирзиёев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан
Жанель Абдрахманова
МИД РК Израиль Казахстан Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений
Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления