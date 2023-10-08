Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 500 человек
Фото: Zakon.kz
По последним данным от Красного Полумесяца, в результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек, сообщает Zakon.kz.
Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло 7 октября на западе Афганистана.
Землетрясение произошло в 40 километрах от города Герат с населением 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Число жертв, вероятно, увеличится, многие люди до сих пор находятся под завалами. Толчки почувствовали и жители Ашхабада в Туркменистане. По предыдущим данным, число погибших оценивалось в 120 человек.
По данным алматинских сейсмологов, подземные толчки произошли в 13:13 по Астане.
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