Мир

Страшное землетрясение произошло в Афганистане: есть погибшие

Землетрясение, руины, люди, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 05:59 Фото: pixabay
В результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего на северо-востоке Афганистана, погибли по меньшей мере 9 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, Геологическая служба США зафиксировала сейсмособытие в 23:47 по местному времени (24:17 по казахстанскому) в регионе Гиндукуш, очаг стихии залегал на глубине около 10 км.

Эпицентр находился в горной местности примерно в 42 км от города Джалалабада, где проживает около 280 тыс. человек.

По словам представителя правительства талибов по вопросам здравоохранения провинции, в Нангархаре и Кунаре зарегистрировано 9 смертельных случаев, еще 25 человек получили ранения, спасательные операции продолжаются.

Отголоски землетрясения ощущались на обширной территории, в том числе в индийском Нью-Дели.

Ранее ученые заявили о новой зоне мегаземлетрясений.

Аксинья Титова
