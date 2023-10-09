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Число погибших в результате наводнения в Индии возросло до 77 человек

наводнение Фото: freepik
Число погибших в результате наводнений, обрушившихся на северо-восточный индийский штат Сикким, возросло до 77 человек, 100 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Полиция округа Джалпайгури, расположенного в соседнем штате Западная Бенгалия, сообщила, что в воскресенье было обнаружено 48 тел, в том числе восемь военнослужащих индийской армии, пишет Al-Jazeera.

Тысячи людей по-прежнему находятся в лагерях помощи, плохая погода задерживает спасательные операции по воздуху. По словам чиновников, помимо разрушения основной инфраструктуры, наводнения также повредили более 1200 домов.

5 октября зз берегов внезапно вышли озеро Лхонак и река Тисто, вода поднялась на шесть метров выше обычного уровня. Стихийное бедствие оказалось неожиданным, и экстренные службы не успели к нему подготовиться.

По данным синоптиков, причиной наводнения стал тропический шторм, из-за которого горное озеро Лхонак переполнилось, и вода с гор вместе с обломками ледников устремилась вниз, снося на своем пути дороги и здания.

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