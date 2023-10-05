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Страшное наводнение в Индии: 14 погибших, более 100 пропавших

Страшное наводнение в Индии: 14 погибших, более 100 пропавших Фото: скриншот видео
Свыше 100 человек, в том числе 22 военных, числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, наводнение в штате Сикким на северо-востоке Индии унесло жизни как минимум 14 человек, размыло множество дорог и снесло 11 мостов. Из берегов внезапно вышли озеро Лхонак и река Тисто, вода поднялась на шесть метров выше обычного уровня. Стихийное бедствие оказалось неожиданным, и экстренные службы не успели к нему подготовиться.

По данным синоптиков, причиной наводнения стал тропический шторм, из-за которого горное озеро Лхонак переполнилось, и вода с гор вместе с обломками ледников устремилась вниз, снося на своем пути дороги и здания. Сильнее всего пострадал город Пакйонг, где погибли семь человек и пропали 59. Эвакуировали более 2 тысяч местных жителей, а в целом остались без крова или лишились имущества 22 тысячи человек.


На видео от India Today видны последствия наводнения – затопленные дороги, снесенные стихией мосты и ушедшие под воду населенные пункты. Без вести пропавшими продолжают числиться 22 военных индийской армии, которые участвовали в борьбе со стихийным бедствием. Сейчас идет поисково-спасательная операция.

Сикким расположен в предгорьях и горах Гималайев. В штате много ледников и горных озер, и наводнения здесь периодически случаются, но они редко становятся настолько разрушительными. Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжат идти в этом регионе еще как минимум два дня.

Ранее разрушительные наводнения практически одновременно произошли в разных частях мира: в Греции, Стамбуле и Нью-Йорке.

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