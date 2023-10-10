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В ХАМАС рассказали о главных целях атаки на Израиль

В ХАМАС рассказали о главных целях атаки на Израиль Фото: скриншот с видео
Представитель ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад заявил, что цель альянса "Ось сопротивления" – уничтожить Израиль, сообщает Zakon.kz.

Как заявил Авад Financial Times, "Ось сопротивления... стремится стереть Израиль с лица земли.

"Ось сопротивления" – альянс, который объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую "Хезболлу" и йеменское движение хуситов. Общая цель объединения – противодействие американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.

Говоря о том, были ли проинформированы союзники ХАМАС о готовящейся операции, Авад отметил, что они не знали об операции до тех пор, пока она не началась, однако Иран и ливанское движение "Хезболла" следили за "каждым моментом" атаки.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. 

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