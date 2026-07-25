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Мир

Израиль заявил о ликвидации одного из участников атаки 7 октября

Израиль заявил о ликвидации одного из участников атаки 7 октября, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 00:37 Фото: pixabay
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации нескольких представителей ХАМАС в результате авиаударов по сектору Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации израильских военных, в понедельник в центральной части сектора Газа был убит Муханнад Асад Махмуд Абу Газаль, которого ЦАХАЛ называет командиром подразделения "Нухба". Израильская сторона утверждает, что он участвовал в нападении на район Кисуфим во время атаки 7 октября 2023 года.

Кроме того, как сообщили в ЦАХАЛ, во вторник на севере сектора Газа были ликвидированы Раэд Хани Мохаммед аль-Амси, которого Израиль называет командиром взвода воздушной разведки ХАМАС, и Набхан Мохаммед Набхан аль-Амси, возглавлявший подразделение военной разведки бригады Газы.

По утверждению израильской армии, все трое участвовали в подготовке атак против военнослужащих ЦАХАЛ и гражданского населения Израиля. Военные заявили, что удары наносились высокоточным оружием с применением воздушной разведки для снижения риска для мирных жителей.

ХАМАС на момент публикации не комментировал заявления израильской стороны.

Атака 7 октября 2023 года (операция "Потоп Аль-Аксы") – масштабное внезапное нападение палестинской радикальной группировки ХАМАС на южные территории Израиля.

Ранее ЦАХАЛ объявил об уничтожении снайпера и командира ХАМАС.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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