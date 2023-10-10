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Турция выразила готовность стать посредником в конфликте между Израилем и Палестиной

президент Турции Фото: wikimedia
Турция через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, в том числе организовать встречу лидеров этих стран, сообщает Zakon.kz.

По данным источника РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с лидерами Израиля и Палестины.

Эрдоган призвал стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров.

Анкара также донесла до сторон готовность оказать любое посредничество, вплоть до организации встречи лидеров. Дипломатическая миссия Анкары также продолжает контакты с западными странами по урегулированию конфликта.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900. По последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.

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Эрдоган Реджеп Тайип Турция Израиль и Палестина
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