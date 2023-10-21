Потери Палестины и Израиля достигли максимума за всю историю конфликта

Число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, по состоянию на вечер 20 октября потери Израиля превысили 1,4 тыс. человек – в основном это мирные граждане, погибшие при атаке боевиков ХАМАС на приграничные поселения 7 октября. По данным израильской армии, 203 человека также находятся в заложниках, включая иностранцев.

Потери палестинцев, согласно сводке Министерства здравоохранения сектора Газа, составили 4137 человек. Еще порядка 13 тысяч жителей Газы ранены в результате обстрелов, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Это самые высокие потери с обеих сторон за всю историю палестино-израильского конфликта вокруг сектора Газа, который продолжается уже несколько десятилетий. Масштабные боевые действия между палестинскими боевиками и армией Израиля начинались пять раз, но до 2023 года они не были настолько разрушительными.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия не намерена завершать военные действия до тех пор, пока все израильские и иностранные заложники не окажутся на свободе, сообщает Sky News.



"Мы не прекращаем усилия по освобождению всех похищенных и пропавших людей. Мы продолжим сражаться до победы", – подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Ранее боевики ХАМАСа при посредничестве Катара освободили двух гражданок США , которых держали в заложницах.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили десятки заложников и убили множество людей в приграничных поселениях. Армия Израиля ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду, вытеснив боевиков со своей территории. Сейчас гуманитарная ситуация в секторе Газа расценивается как критическая. Израильские войска готовятся к проведению полномасштабной наземной операции.

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