Белый дом объяснил отправку авианосца на Ближний Восток

Вашингтон не планирует отправлять американские войска в Израиль, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. По его словам, это никоим образом не приблизило бы разрешение палестино-израильского конфликта, сообщает Zakon.kz.

Отправка американского авианосца в восточную часть Средиземного моря нацелена на то, чтобы удержать третьи страны от расширения эскалации вокруг палестино–израильского конфликта. Об этом сообщили в Белом доме.





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"Мы отправляем туда авианосец не ради ХАМАС, а для того, что отправить ясное сообщение о сдерживании для третьих стран или негосударственных акторов, которые могут желать расширения эскалации", – объяснил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

8 октября сообщалось, что глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля. Позже стало известно, что США могут разместить второй авианосец в регионе на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Представители ХАМАС не оставили без внимания соответствующий шаг США. Они указали, что Вашингтон должен понимать последствия подобных действий.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной.