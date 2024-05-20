В Белом доме заявили, что нет связи между их санкциями и крушением вертолета с Раиси

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби опроверг обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, Кирби заявил, что Иран нашел способ попытаться обвинить Соединенные Штаты в проблемах, которые сам же и создал".

"Каждая страна, кем бы она ни была, несет свою собственную ответственность за обеспечение безопасности и надежности своего оборудования, включая гражданскую авиацию. Так что это совершенно беспочвенное обвинение, в котором нет никакой правды", - сообщил он.

19 мая 2024 года стало известно, что вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси совершил "жесткую посадку". Борт Ми-171 возвращался из города Парсабад, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

В связи с крушением вертолета были развернуты масштабные поиски. На утро 20 мая борт удалось найти в регионе Тавиля, но никто из пассажиров, в том числе президент Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, не выжили.

