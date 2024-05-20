Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Белом доме заявили, что нет связи между их санкциями и крушением вертолета с Раиси

В Белом доме заявили, что нет связи между их санкциями и крушением вертолета с Раиси, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 04:20 Фото: X/ IRNA News Agency
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби опроверг обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, Кирби заявил, что Иран нашел способ попытаться обвинить Соединенные Штаты в проблемах, которые сам же и создал".

"Каждая страна, кем бы она ни была, несет свою собственную ответственность за обеспечение безопасности и надежности своего оборудования, включая гражданскую авиацию. Так что это совершенно беспочвенное обвинение, в котором нет никакой правды", - сообщил он.

19 мая 2024 года стало известно, что вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси совершил "жесткую посадку". Борт Ми-171 возвращался из города Парсабад, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

В связи с крушением вертолета были развернуты масштабные поиски. На утро 20 мая борт удалось найти в регионе Тавиля, но никто из пассажиров, в том числе президент Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, не выжили.

Читайте также

Байдена возмутила выдача ордера на арест лидеров Израиля
Байдена возмутила выдача ордера на арест лидеров Израиля
Елена Вебер
Иран США 2024 год Ближний Восток Авиакатастрофы Президенты Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Гибель президента Ирана, крушение, пассажир, жив
Один из пассажиров вертолета президента Ирана был жив около часа после крушения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: