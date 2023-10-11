В США умерла женщина, прыгнувшая с парашютом в 104 года

Умерла Дороти Хоффнер, 104-летняя жительница Чикаго. Совсем недавно она совершила прыжок с парашютом, который могут занести в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Дороти Хоффнер совершила прыжок в тандеме с опытным парашютистом Дереком Бакстером 1 октября 2023 года.

Медбрат Джо Конант сообщил, что 9 октября ее нашли мертвой сотрудники пансионата. По словам Конанта, Дороти Хоффнер умерла во сне.

Он также рассказал, что познакомился с Хоффнер несколько лет назад, когда работал сиделкой у другой жительницы дома престарелых. По его словам, она обладала удивительной энергией и сохраняла остроту ума.



"Она была неутомима. Она просто не останавливалась на достигнутом. Она не была человеком, который дремлет после обеда или не приходит на какое-либо мероприятие. Она всегда была там и всегда продолжала работать". Джо Конант

1 октября Хоффнер совершила тандемный прыжок с парашютом, который может войти в Книгу рекордов. Она выпрыгнула из самолета с высоты 4100 метров. В первый раз она прыгала с парашютом в возрасте 100 лет.





Сейчас Джо Конант занимается оформлением документов для регистрации нового рекорда. Нынешний рекорд принадлежит 103-летней Линнеей Ингегард Ларссон из Швеции.

Skydive Chicago и Парашютная ассоциация США почтили память Дороти Хоффнер.

"Мы глубоко опечалены кончиной Дороти и считаем за честь участвовать в установлении ее мирового рекорда по прыжкам с парашютом. Прыжки с парашютом – это занятие, которое многие из нас надежно спрятали в список своих желаний. Но Дороти напоминает нам, что никогда не поздно испытать острые ощущения всей жизни. Мы бесконечно благодарны за то, что прыжки с парашютом были частью ее интересной и насыщенной жизни". Заявление Skydive Chicago и Парашютной ассоциации США

Дороти Хоффнер более 40 лет проработала телефонисткой в компании Illinois Bell и вышла на пенсию 43 года назад. Она никогда не была замужем и у нее нет близких родственников.