Немецкий парашютист прыгнул в паре с 93-летней мамой
Фото: Telegram/BILD
58-летний Лутц Бирнбах и его мама-долгожительница совместно совершили прыжок с парашютом, сообщает Zakon.kz.
Мужчина работает инструктором по парашютному спорту в Берлине. Свой 10-тысячный прыжок он решил отметить по-особому. Поэтому он прыгнул с высоты четыре тыс. метров с 93-летней матерью Марией-Луизой. Об этом передает Telegram-канал BILD.
Фото: Telegram/BILD
Для пенсионерки это четвертый в жизни прыжок в тандеме с сыном. Впервые она отважилась на это пять лет назад, когда ей было 88 лет. В этот раз сын уже пообещал ей, что следующий прыжок произойдет через два года, когда маме исполнится ровно 95 лет.
Фото: Telegram/BILD
А единственная гражданская женщина-пилот в Турции посвятила зрелищный полет очередной годовщине своей страны.
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