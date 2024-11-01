Немецкий парашютист прыгнул в паре с 93-летней мамой

58-летний Лутц Бирнбах и его мама-долгожительница совместно совершили прыжок с парашютом, сообщает Zakon.kz.

Мужчина работает инструктором по парашютному спорту в Берлине. Свой 10-тысячный прыжок он решил отметить по-особому. Поэтому он прыгнул с высоты четыре тыс. метров с 93-летней матерью Марией-Луизой. Об этом передает Telegram-канал BILD.

Фото: Telegram/BILD

Для пенсионерки это четвертый в жизни прыжок в тандеме с сыном. Впервые она отважилась на это пять лет назад, когда ей было 88 лет. В этот раз сын уже пообещал ей, что следующий прыжок произойдет через два года, когда маме исполнится ровно 95 лет.

Фото: Telegram/BILD

А единственная гражданская женщина-пилот в Турции посвятила зрелищный полет очередной годовщине своей страны.