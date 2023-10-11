В Японии захотели положить конец дискриминации по прическам в школах

Более 38 тыс. японцев подписали петицию, требующую прекратить дискриминацию школьников по их прическам, не соответствующим узко определенным стандартам приемлемости в школах, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-петицию открыли еще в мае. Авторы петиции из организации Japan for Black Lives, требуют прекратить дискриминацию учащихся по цвету, структуре и стилю волос, пересмотреть негибкие школьные правила и обязать сотрудников школ пройти антидискриминационные семинары. Цель акции – собрать 50 тыс. подписей, сообщает SCMP.



В Japan for Black Lives заявили, что в ее адрес поступают сообщения о многочисленных инцидентах, в том числе о запрете в школах заплетать волосы в косы, об обязательном предоставлении документа о том, что цвет волос является естественным, и даже о том, что учителя стригут учеников на глазах у их одноклассников.

Профессор медиа и коммуникаций в Университете Хоккайдо Бункё Макото Ватанабэ заявил, что японские школы все еще слишком консервативны и цепляются за старые ценности в обществе, которое полностью изменилось.

В последние годы в Японии появляется все больше жалоб и судебных дел, связанных с бирасовыми и бикультурными детьми, цвет и структура волос которых не соответствуют школьным нормам.



Ученику третьего класса средней школы в городе Химедзи запретили участвовать в церемонии вручения дипломов из-за того, что его волосы были заплетены в косички. У мальчика мать – японка, а отец – афроамериканец.

Однако эта проблема затрагивает и детей без смешанного происхождения. В городе Кобе у 16-летней девочки, имеющей двух родителей – этнических японцев, развилось тревожное расстройство. Она отказалась ходить в школу после того, как учительница "выдернула" ее волосы на уроке из-за неправильного черного оттенка.

По словам девушки, ее волосы потускнели от воздействия химических веществ в бассейне, где она регулярно плавала.

В обществе растет негативная реакция на эти правила: многие считают их мелочными и контролирующими.

"Я не могу понять, почему они настаивают на том, чтобы у всех были одинаковые черные волосы, в то время как они говорят, что открыты для глобализации и для того, чтобы в Японии жило больше иностранцев". Макото Ватанабэ

Профессор заявил, что японские школы превращаются в закрытые маленькие общества, не принимающие различий. Такие школы, продолжил он, не готовят своих учеников к реальному миру и реальным проблемам, с которым им придется столкнуться.