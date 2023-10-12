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Число погибших в Израиле возросло до 1,3 тысячи человек

женщина в Секторе Газа Фото: pixabay
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля возросло до 1,3 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Порядка 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения, 28 из них находятся в критическом состоянии, а 350 в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число жертв конфликта с израильской стороны составляло 1,2 тысячи человек.

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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

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